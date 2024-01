Ad Afragola Befana per bimbi disabili in memoria di Concetta Russo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno per ladei bambini“La Battaglia di Andrea” avrà due aiutanti speciali, i coniugi Giuseppe di Palo e Rossella Frattulillo del Gruppo di Palo, i quali doneranno i dolciumi per i piccoli seguiti dall’associazione che ha la sua sede ad, in provincia di Napoli, a Capodanno teatro della tragedia che ha visto vittima la 55enne, morta per un colpo di pistola esploso accidentalmente dal nipote. “Quest’anno per la distribuzione non ci sarà nessun evento all’Aias come gli anni passati, – spiega la presidente Asia Maraucci – ma in segno di rispetto delladella signorasaranno consegnate direttamente ai piccoli”. Le consegneremo tra i quattro comuni ...