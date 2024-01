Acquisto di Suv con fondi destinati ai minori | condannati impiegati comune di Agrigento

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti ha emesso una condanna nei confronti del dirigente deldi, Gaetano Di Giovanni, e della dipendente comunale Angela Orlando. Sono stati accusati di aver provocato un danno erariale superiore a 120mila euro al ministero della Famiglia, poiché avrebbero utilizzato ialla solidarietà sociale per l'di lussuosi SUV. L'inchiesta è scaturita da un esposto presentato dal Codacons.Secondo la sentenza, iavrebbero "agito con la coscienza e volontà non solo di violare la normativa che disciplinava l'utilizzo del finanziamento, ma anche di deviare le finalità del finanziamento". Si è accusato Di Giovanni e Orlando di aver acquistato veicoli con caratteristiche tipiche delle auto di ...

Commander è stata premiata come Migliora quattro ruote del 2023 nella categoriafino a R$270.000. Inoltre, la rivista ha premiato il modello anche nella categoriadi grandi ......dell'azienda che riconduce il tutto ai ritardi del nostro Paese sugli incentivi all'delle ... insieme alLevante, la produzione della linea Maserati. Dal 2025 è previsto il lancio ...Anche quest'anno Jeep celebra la leadership assoluta nei segmenti dei SUV di medie e grandi dimensioni, grazie ai modelli Compass e Commander. Dall'inizio ...Confermata anche in secondo grado la decisione della Corte dei Conti di condannare al pagamento di 120 mila euro ex dirigente e funzionaria del Comune ...