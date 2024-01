Accordo Samardzic-Napoli | cosa manca per il sì dell'Udinese

Lazar Samardzic verso il Napoli : accordo vicino. Il padre in trattativa con l’Udinese. Aggiornamenti in tempo reale su Relevo. Il calciomercato ... (napolipiu)

Il Napoli continua a trattare per raggiungere l’ accordo con Lazar Samardzic : ecco, le cifre e tutte le informazioni inerenti alla Trattativa . In ... (spazionapoli)

Samardi attende il via libera per approdare a Napoli, dopo aver trovato l'definitivo. Napoli, offerta al Genoa per Dragusin Dopo Samardi sarà il turno del difensore. De Laurentiis sta ...Ultime news calciomercato Napoli - Lazarsi avvicina all'azzurro, con DAZN che parla di 'parti più vicine'. Potrebbe essere lui il colpo a centrocampo per sostituire Elif Elmas . Orazio Accomando , giornalista di DAZN , scrive: ...Inter, Juventus, permanenza all’Udinese, alla fine Napoli. Il nome di Lazar Samardzic, sin dall’ultima estate, è finito al centro delle dinamiche del calciomercato di Serie A. Gli aggiornamenti si rin ...Accordo fino al 2027 per Mazzocchi e il Napoli. Il calciatore - originario di Barra e classe 1995 - è stato acquistato a titolo definitivo per quasi 3 milioni dalla Salernitana, con cui aveva giocato ...