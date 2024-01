“Abbiamo perso una grande attrice” Cinema in lutto | si è spenta una stella | aveva 100 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Gravenelper la morte di un’straordinaria e leggendaria. Lei ha ricoperto un ruolo indimenticabile, infatti tutti la ricordano con un affetto smisurato. Si ènelle scorse ore e a confermare la notizia sono state diverse agenzie di stampa giornalistiche. Ma soprattutto a scrivere è stato il manager della donna, che l’ha salutata con un messaggio commovente. Questoche ha coinvolto ilha lasciato un dolore immenso nel pubblico. La morte di quest’è stata comunicata così dall’agente: “Si è fatta strada attraverso la vita con intelligenza, arguzia e amore per la performance, influenzando milioni di vite. Oggi è un giorno triste per Hollywood, non solo piangiamo la scomparsa della nostra cara, ma anche la fine dell’età ...