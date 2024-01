A Trieste non si può cambiare sesso | gli interventi sono sospesi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Le liste d'attesabloccate e le persone trans non vengono più operate. Nel Centro disforia di genere della Clinica urologica diglidi riattribuzione dei caratteri sessualistatidurante la pandemia ma, terminata l'emergenza sanitaria, l'attività risulta ancora ferma. L'Azienda Sanitaria assicura "riattiveremo gli" appena possibile, ma le associazioni per i diritti della comunità trans denunciano lo "stop alle attività chirurgiche". La notizia è riportata oggi dal quotidiano Il Piccolo di. Così - prosegue il quotidiano - il dibattito brucia i confini della cronaca e diventa subito politico. "Intollerabile lo stop alle operazioni", per i consiglieri regionali Giulia Massolino e Simona Liguori (Patto-Civica) ...

