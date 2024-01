A O U Ruggi di Salerno | Donation consegna la sua “maxi” calza

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro carrelli carichi di giocattoli per bimbi di ogni età: è ladella Befana raccolta da, la sigla che racchiude 60 associazioni provenienti da tutta la provincia dima anche da altri centri della regione Campania che si sono date appuntamento alle 11 all’azienda ospedaliera universitariad’Aragona diperre i regali ai piccoli degenti ricoverati nel reparto di pediatria e chirurgia pediatrica dell’ospedale di. “Ringrazio le tantissime persone che hanno accolto il nostro invito a donare dei giocattoli per regalare un piccolo sorriso ai bimbi ricoverati e malati“ ha dichiarato Luigi Bisogno, rappresentante di. Una ...

