A Napoli è caccia a un nuovo Ds | il nome di De Laurentiis

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilha bisogno di undirettore sportivo e Desi starebbe muovendo in prima persona Ilha bisogno di undirettore sportivo e Desi starebbe muovendo in prima persona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, gli azzurri oltre al calciomercato in entrata starebbero valutando il profilo di Petrachi. L’ex Torino e Roma è stato contattato dal presidente azzurro e avrebbe già dato la sua piena disponibilità a mettersi al lavoro.

AGI - Il Napoli non riesce a scaccia re la crisi e nell'ultima gara del 2023 non va oltre un pareggio con il Monza . Allo Stadio Maradona finisce 0-0 ... (agi)

L'Arsenal è adi nuovi innesti per quanto riguarda il reparto offensivo e uno dei nomi ... I sogni sono Ivan Toney del Brentford e Victor Osimhen del, ma le cifre richieste sono davvero ...I rossoneri, staccati 9 punti dalla vetta, non possono perdere altro terreno, anche se di fronte troveranno una formazione penultima alla disperatadi punti salvezza. Alle ore 15.00 il...Genoa per un record stagionale: il 4° risultato utile di fila in casa dei felsinei che in questa annata sono una “big”. “Giocano alla grande, ma noi abbiamo ...La Lotteria Italia si conferma una grande tradizione a Napoli, dove, a poche ore dall’estrazione dei premi di prima categoria del 6 gennaio, nel corso della trasmissione di Rai 1 “Affari Tuoi”, è cacc ...