A che ora parte Federica Brignone nel gigante di Kranjska Gora | programma esatto | n di pettorale | guida tv 6 gennaio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il grande spettacolo del Circo Bianco riquesto weekend dopo una settimana di pausa con una tappa che si preannuncia estremamente interessante per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il massimo circuito femminile sarà di scena infatti sulla Podkoren di, che ospiterà domani il sesto slalomdella stagione. In chiave Italia ci si attende tanto darosso in qualità di leader nella classifica generale di specialità con all’attivo due vittorie e quattro podi su cinque eventi disputati. La valdostana inoltre occupa il secondo posto nella Coppa del Mondo assoluta a -263 dalla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin, lanciatissima verso la conquista della sesta Sfera di Cristallo in carriera. Di seguito il ...

