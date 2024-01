A Bologna stanno per proiettare un film da propaganda putiniana | “Il Testimone” Scoppia la polemica Il comune | «Inaccettabile»

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024) «Abbiamo appreso dai social network della proiezione deldianti-ucraina “Il” in programma nei prossimi giorni presso la casa di quartiere Villa Paradiso. Convocheremo a stretto giro il gestore dello spazio in convenzione, èutilizzare una sede istituzionale per attività di, siamo contrari a questa iniziativa e chiederemo agli organizzatori di ritirarla». A scriverlo, in una nota, ildi. La pellicola fa discutere perché “Il“, o meglio “The Witness” è il primo lungometraggio russo sull’invasione dell’Ucraina, finanziato dal ministero della Cultura russo. Presentato il 17 agosto in Russia, è stato un flop al botteghino. Con un budget di 200 milioni di rubli (1,75 milioni di ...