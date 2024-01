5 gennaio – Chiesa Parrocchiale di Olgiate Comasco Santa Messa nel centenario di consacrazione della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano omelia del Vescovo di Como – Cardinale Oscar Cantoni

Domenica 7alle ore 18 si giocherà Salernitana - Juventus : incontro valido per il 19° turno della ...solito 3 - 5 - 2 Nicolussi Caviglia al posto dello squalificato Locatelli e il duetto...Sabato 6il Concerto dell'Epifania a cura della Corale "Vittorio Barbieri" presso ladi San Martino alle 17.00. Domenica 7Luce di Betlemme a cura del Coro civico della ...Poco fa, attorno alle 18 di questo pomeriggio, lungo via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Genzano di Roma, una donna di 45 anni è stata investita da ...Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza online e per attivare tutte le funzionalità del sito. Cliccando su "Accetto" aderisci alla nostra politica sui cookie.