Zona Wrestling Awards 2023 | Heel of the Year

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Buongiorno a tutti amici die benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli Award del: il decimo. Dopo aver eletto nella giornata di ieri il Face dell’anno, è oggi il momento di scoprire chi, al contrario, è stato il lottatore più odiato del: l’of the. Da parte nostra, come sempre, buona lettura a tutti. i iAWARD –OF THEi GIOVANNI Christian Cage – 3 punti Gunther – 2 punti Roman Reigns – 1 punto LUCA GRANDI Roman Reigns – 3 punti Christian Cage – 2 punti Rhea Ripley – 1 punto DANILO Roman Reigns – 3 punti CM Punk – 2 punti Shinsuke Nakamura – 1 punto SIMONE SPADA Roman Reigns – 3 punti Christian Cage – 2 punti Judgment Day – 1 ...

