Zielinski | vuole finire la stagione al Napoli e poi decidere il futuro Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La situazione diè ancora. in bilico, non ha rinnovato con ilma non sembra, al momento intenzionato a lasciare i club in questa finestra di mercato. SI parla da giorni oramai di un suo accordo, verbale con l’Inter, come ricorda ladello Sport “L’Inter per la prossimasente di essere in pole per Piotr Zieli?ski. In questo momento non ci sono contratti firmati, ma un accordo verbale tra le parti. Sarà ancora valido dopo il mercato invernale? Rispetto a qualche settimana fa in viale della Liberazione sanno di avere un avversario in meno perché il polacco non rinnoverà il contratto in scadenza con il. Ciò premesso, Marotta, Ausilio e Baccin sono consapevoli che sul mercato molte cose possono succedere all’improvviso. Compresa la proposta di una squadra importante, ...