Tra le varie in corso c'è quella che riguarda il futuro di Ptior. Il calciatore azzurro al momento non ha rinnovato con il Napoli e sembrapiù probabile che lascerà il club al ...... con la situazioneed Anguissa in Coppa d'Africa , impone riflessioni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essereaggiornato sulle ultime ...Piotr Zielinski è sempre più vicino all’Inter, questo quanto si apprende da Il Corriere della Sera, oggi in edicola che scrive: ...ForzAzzurri.net - Corriere della Sera - Zielinski sempre più nerazzurro: offerti 3,5mln più bonus L'edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione per ...