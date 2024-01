Zielinski non rinnoverà col Napoli e non andrà in Arabia | l' Inter può stare tranquilla

rinnoverà con il Napoli Innanzituttorinnoverà con il Napoli . L'accordo tra le partiè stato trovato e il calciatore ha rifiutato un'offerta di rinnovo quadriennale ...... epoco, su diversi calciatori che adesso potrebbero cominciare a trovare posto e rendere per il proprio valore 'Samardzic, che pareggerebbe numericamente l'uscita di, e Raspadori ...In programma una festa a Castelvolturno: i tifosi azzurri sono pronti ad accogliere un nuovo top player in rosa per il dopo Zielinski ...Henrikh Mkhitaryan si confessa oggi in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Noi e la Juve Non chiamatelo duello, è una parola che non mi piace - dice alla ...