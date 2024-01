Zelensky “Grato a Italia e Meloni per rafforzamento scudo aereo”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con Giorgiaper congratularmi con l’per aver assunto la presidenza del G7 e ringraziarla per il suo costante sostegno nel G7 e nel percorso di adesione dell’Ucraina all’Ue. Ho informato il primo ministro dei recenti attacchi di massa della Russia. Sonoall’e personalmente a Giorgia per la disponibilità a continuare a rafforzare lodell’Ucraina. Un’ulteriore difesa aerea salva vite umane e sostiene la vita normale nelle nostre città”. Così su X il presidente ucraino, Volodymyr. “Abbiamo anche discusso della produzione congiunta di difesa e del contributo che l’Ucraina e l’possono dare nel rafforzare non solo le nostre due nazioni, ma l’intera Europa e la sicurezza ...

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con Giorgia Meloni per congratularmi con l' Italia per aver assunto la presidenza del G7 e ringraziarla per il suo ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con Giorgia Meloni per congratularmi con l' Italia per aver assunto la presidenza del G7 e ringraziarla per il suo ... (iltempo)

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con la premier Giorgia Meloni per '' congratula rsi con l' Italia per aver ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con la premier Giorgia Meloni per ” congratula rsi con l’ Italia per ... ()

22.15: "a Italia per sostegno" Il presidente ucrainoha avuto un colloquio con la premier Giorgia Meloni per congratulandosi con l'Italia "per aver assunto la presidenza del G7 e ...Lo ha scritto lo stessoin un tweet dicendo di aver 'informato il primo ministro Meloni dei recenti attacchi di massa della Russia contro l'Ucraina'. Il leader ucraino si è detto 'all'...Il colloquio tra i due leader dopo che l'Italia ha assunto la presidenza del vertice, il ringraziamento "per costante sostegno" a Kiev ...Il presidente Giorgia Meloni ha intrattenuto un colloquio con Volodymyr Zelensky nell'ambito della presidenza italiana del G7 ...