WWE | Svelata la città che ospiterà Money In The Bank 2024 e non solo!

(Di giovedì 4 gennaio 2024)In Theè uno dei PLE più attesi dell’anno, complici i due Ladder Match per assegnare le valigette MITB è ormai divento un evento al quale la WWE tiene in maniera particolare. Lo scorso anno è andato di scena nel Regno Unito ed è stato un successo. Toronto casa della WWE Nella giornata di oggi, la WWE attraverso i suoi canali social ha ufficializzato la prossimacheil PLEIn Thequest’anno, il prossimo 6 Luglio. La scelta è ricaduta in Canada, più precisamente in quel di Toronto che però nonsolo MITB. Infatti sempre nella stessaandranno in onda anche SmackDown il 5 Luglio ed NXT Heatwave il 7 Luglio, che verrà quindi considerato come un PLE di NXT e non come un puntata speciale ...