Wta Hobart 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

...Gora 6 - Sci alpino Coppa del Mondo maschile Adelboden 6 - Atletica Cross Campaccio 7 - Calcio femminile Supercoppa italiana 8 - Tennis Atp Auckland e Adelaide 8 - TennisAdelaide e9 - ......I DETTAGLI DEL NUOVO ACCORDO SKY - ATP -DAL 2024 GENNAIO 1 - United Cup (cemento) 1 -500 Brisbane (cemento) 1 -250 Auckland (cemento) 8 -500 Adelaide (cemento) 8 -250(...Great Britain's Emma Raducanu won her first match after an eight-day layoff, edging Romania's Elena-Gabriela Ruse 6-3, 4-6, 7-5 on Tuesday at the ASB Classic in Auckland, New Zealand. The 2021 U.S ...ANCONA È sicuramente positivo il bilancio dei tennisti marchigiani per il 2023 che si è appena concluso con buone prospettive per l’anno che sta per iniziare. Una ...