Wta Brisbane 2024 | Rybakina lascia un solo game a Mertens | prosegue il dominio di Mirra Andreeva

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Elenacontinua a vincere e a convincere nel WTA 500 di. La tennista kazaka, accreditata della seconda testa di serie, aveva esordito con un comodo 6-4 6-1 ai danni di Gadecki e si è ripetuta al terzo turno, rifilando un severo 6-1 6-0 a Elise. Prova estremamente convincente da parte della finalista uscente degli Australian Open, che ha impiegato appena 57 minuti per imporsi, dominando sotto tutti i punti di vista. Al prossimo turno se la vedrà contro una giocatrice russa, più precisamente la vincente del derby Potapova-Kudermetova. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI L’altra giocatrice che si è presa la scena nella notte australiana è stata la giovanissima, protagonista di un cammino ‘Swiatekiano’. Dopo la vittoria per 6-2 6-3 al ...

La due volte campionessa di Brisbane Victoria Azarenka è la prima big a qualificarsi per i quarti di finale del torneo australiano, ha superato la francese Clara Burel (56) per 75 62 in 1 ore e 33 minuti. La stagione 2024 è iniziata ufficialmente con i tornei 500 di Brisbane (Australia) e 250 di Auckland (Nuova Zelanda). Tra le protagoniste del torneo australiano vi è la tennista bielorussa Victoria Azarenka. Ai WTA di Brisbane, in Australia, c'è stato un curioso lancio della monetina prima del match tra Naomi Osaka e Karolina Pliskova. Il piccolo tifoso di tennis ha lanciato la moneta simulando un...