WTA Brisbane 2023 | Sabalenka e Rybakina avanzano facilmente ai quarti | Potapova elimina Kudermetova

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si è conclusa poco fa un’altra giornata al WTA 500 di. Sul cemento australiano si sono disputati oggi tutti gli ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Tutto facile per Aryna: la bielorussa (n.1 del seeding) ha dominato dall’inizio alla fine contro la cinese Lin Zhu e si è imposta per 6-1 6-0. Ora aidovrà vedersela con la russa Daria Kasatkina (n.5 del torneo), capace oggi di sconfiggere la polacca Magda Linette (testa di serie n.9) per 6-4 6-2. Bene poi anche Jelena Ostapenko e Mirra Andreeva. La lettone (n.3 del seeding) ha battuto la ceca Karolina Pliskova per 6-2 4-6 6-3 e si è guadagnata il quarto contro la bielorussa Victoria Azarenka, dato che quest’ultima è uscita vincitrice dalla sfida contro la francese Clara ...

Buona anche la seconda per Rafa Nadal al torneo ATP 250 di. Il 37enne mancino di Manacor, sceso al n.672 del ranking, ha superato l'australiano Jason ...e le ATP Finals di Torino ATP E, ...... Rybakina lascia un game a Mertens, bene Kasatkina Una notte italiana, o giornata australiana, senza particolari emozioni in quel di, per il500International . Torneo che ha ...Rafa Nadal prosegue il suo cammino nel torneo Atp 250 di Brisbane, in Australia, dove due giorni fa aveva fatto il suo ritorno sul circuito dopo oltre un anno di assenza per i problemi ad un'anca. Il ...Victoria Azarenka reached the quarterfinals of the Brisbane International for the fifth time in six years after a 7-5, 6-2 win over Clara Burel.