Wta Auckland 2024 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 5 gennaio

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il, glie l’didella giornata diper il Wta 250 di. Sul cemento neozelandese è tempo di quarti di finale: si parte con le due sfide della parte alta del tabellone, dove le statunitensi Navarro e Gauff affrontano rispettivamente Martic e Gracheva; il piatto forte sarà però l’ultimo match, che mette di fronte Bouzkova e una tra Raducanu e Svitolina. Di seguito l’dicompleto. VENERDI’ 5Dalle ore 00.00 – (4) Navarro vs (7) Martic A seguire – (1) Gauff vs (8) Gracheva Non prima delle 03.30 – Wang vs Parry Non prima delle 06.30 – (5) Bouzkova vs TBD SportFace.