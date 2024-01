World Braille Day | la giornata mondiale dedicata al sistema di scrittura per ciechi

Il 4 gennaio si festeggia ilDay, la giornata mondiale dedicata proprio al, il sistema di lettura ...I requisiti 4 gennaio -Day 5 gennaio - Tagli presidi e Dsga a seguito di dimensionamento, 185 posti in più: il dettaglio regione per regione. Ministero: tempo fino al 5 gennaio agli ...World Braille Day is being observed today in Pakistan like elsewhere in the world to highlight the significance of improving access to knowledge for persons with visual disabilities. The theme of the ...The President of the Barrier-Free Access Association, Nursen Korkmaz, called on all visually impaired citizens to send letters prepared in Braille alphabet to the Turkey Notary Association.