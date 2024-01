Washington mette in guardia gli houthi | stop attacchi nel Mar Rosso

Il divieto di Washington di recarsi negli Stati Uniti da parte di coloni ebrei estremisti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania ha una ... (247.libero)

La prima squadra a conquistare la vittoria è stata Cleveland , che ha travolto con un sonoro 140 - 101 iWizards. Bene anche gli Houston Rockets, capaci di piegare per 112 - 101 i Brooklyn ...Ma l'analogia " che ho ripreso da Danielle Allen, columnist delPost nonché docente ad Harvard (di colore, come del resto Claudine Gay) "fuori gioco gli scrupoli riguardo al ...La Coalizione anti-Houthi lancia un ultimatum agli insorti: "Stop ad attacchi" e "rilascio immediato" di navi e marinai. L'ipotesi di raid offensivi su obiettivi dei ribelli yemeniti da parte della Ta ...I New York Knicks hanno firmato Duane Washington Jr con un contratto two-way. Nel giro di un anno è la terza volta che i Knicks firmano il giocatore, il cui debutto con i newyorkesi ...