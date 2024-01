Vuoi prestare la tua automobile? Se non fai QUESTA cosa rischi una multa incredibile

...sella è alta (820 mm per la CBR e 830 mm per la ZX) e le pedane rialzate e arretrate senza... il ritorno della Supersport 600 Kawasaki Ninja 40th Anniversary:una ZXR ma sei in ritardo ...Li pubblichiamo di seguito come agile guida in dieci punti su tutto quello cuiattenzione ...ricevere altri aggiornamenti su questi temi Iscriviti alla newsletter! Dopo aver inviato il ...Lo spiacevole episodio è accaduto in via dell'Epomeo, durante i festeggiamenti del 31 dicembre. Fortunatamente nessuno ha rischiato la vita ...