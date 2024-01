Volto Rai scrive a Signorini | “Questi gieffini non hanno umanità!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ieri siamo rimasti un po’ tutti (Alfonsocompreso) sconvolti dalla completa mancanza di rispetto, empatia e umanità di alcuni concorrenti del Grande Fratello dopo l’uscita di Beatrice Luzzi. E tra i personaggi noti cheduramente criticato gli atteggiamenti deic’è anche un notoRai. Rossella Erra non appena ha saputo del lutto di Beatrice ha voluto lasciarle un messaggio su Instagram. “Dopo avere passato mesi in balia di offese e tradimenti, dopo una notte di Capodanno isolata e con nessuno a confortarla (se non Stefano e Sergio) mi stringo ancor di più a Beatrice Luzzi per questa tremenda e dolorosa perdita. La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te. Anche se forse non sufficiente, in questo momento, prova ad utilizzare questo amore ...