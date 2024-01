Volo di sei metri | bimbo di 9 anni si rompe un femore cadendo dalla seggiovia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Colere. Paura giovedì mattina (4 gennaio) a Colere, in Valle di Scalve. Un bambino di 9è caduta, da un’altezza di questi seie si è rotto un. Il piccolo è rimasto aggrappato più che ha potuto, ma ad un certo punto non è più riuscito a tenere la presa. È atterrato su uno strato di neve e roccia ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovin elicottero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri di Vilminore di Scalve, della compagnia di Clusone.

