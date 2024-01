Volley | Trento in semifinale di Coppa Italia Monza elimina Civitanova | Milano sbanca Piacenza

Nel tardo pomeriggio del 30 dicembre, sono numerose le squadre in campo per i match validi per la Superlega di Volley maschile. Perugia batte in ... (sportface)

La Superlega non conosce soste durante le festività natalizie e oggi è scesa in campo per la tredicesima giornata, la prima del girone di ritorno ... (oasport)

...- ModenaSquadra in casa Sir Safety PerugiaSquadra avversaria Modena... Stasera gli altri tre quarti di finale conche ospita Verona, Monza che attende Civitanova e ...Si parte alle 20 dall'OpiquadArena di Monza per Mit VeroMonza - Cucine Lube Civitanova Marche, per poi sbarcare alle 20.30 su Rai Sport che, in diretta da, trasmetterà Itas Trentino - ...Milano affronterà la vincente fra Perugia e Modena, dall'altra parte si afidano Trento e Monza. Nel primo set Piacenza parte bene (8-4) ed è pausa per Piazza. Milano rimonta e dal 10 pari sorpassa per ...Si sono disputati i primi quarti di finale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Monza ha firmato un autentico colpaccio, sconfiggendo Civitanova per 3-1 (31-33; 25-20; 25-15; 25-23). Dopo un pr ...