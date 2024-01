Volley maschile | Coppa Italia 2024 | Perugia vola alle Final Four | Modena battuta in tre set

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La Sir Susa Vimè la quarta e ultima squadra qualificatadella Del MonteSuperlegadi, in programma a Bologna il 27 e 28 gennaio prossimi. Al Pala Barton gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno battuto la Valsa Groupper 3-0 (25-22, 25-16, 25-18) guadagnandosi così il diritto a sfidare Milano nella semie. Troppi errori per gli emiliani di coach Petrella (sono ben 27 a fine match, contro i 13 degli avversari) in partita solo nele del primo set e poi mai capaci di dare l’impressione di poter mettere in difficoltà la corazzata umbra. IL TABELLONE DELLE SEMII: GLI ...

