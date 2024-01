“Voglio far saltare in aria Roma” | espulso tunisino

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Avrebbe annunciato più volte la sua volontà di andare aper fartutto in, perché diceva “quello che sta accadendo in Medio-Oriente, è colpa dell’Italia e dei Paesi europei più in generale”. L’uomo, undi 38 anni, da 23 in Italia con regolare permesso di soggiorno, è statocon decreto del Ministro dell’Interno Piantedosi, – come riporta l’Adnkronos – datato 29 dicembre scorso. Nella tarda serata di ieri, su una nave salpata alle 16 dal porto di Genova, ha fatto rientro nel suo Paese d’origine. Sui propri social network l’uomo avrebbe, più volte, anche pubblicato contenuti con rimandi ad un orientamento religioso radicale in cui avrebbe inneggiato al Jihad. (Fonte: Andkronos)

