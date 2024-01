Voci di Gaza – “Le tende stanno aumentando in modo allarmante | siamo tutti senzatetto ormai Il cibo? Costa dieci volte tanto rispetto a prima”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Al 90esimo giorno di conflitto nella Striscia di, il numero dei palestinesi uccisi dalle bombe ha raggiunto la cifra di 22mila e 438. Una numero impressionante al quale si deve aggiungere quello delle persone ancora sotto le macerie e disperse che, secondo le autorità palestinesi, sono 7mila e i quasi 58mila feriti. La popolazione, stremata, è in gran parte follata, lontano da casa propria. “Le, sono ovunque. Si ha l’impressione che non ci siano più case” racconta un’operatrice Oxfam, anche lei costretta a evacuare insieme alla sua famiglia. “costretti a spostarci continuamente, perdiamo il conto. E nellee nei rifugi mancano i servizi di base. Anche quando riesci a trovare un bagno spesso non c’è l’acqua per lavarsi e utilizzarlo”. Con l’arrivo ...

Leggi Anche dal blog di Andrea Bellelli Ledegli ebrei contro il massacro di: la pressione più efficace su Israele Quanto accade oggi aè grave in egual misura, forse ancora di più, ma ...In una "guerra unanime", per usare una efficace definizione di Gideon Levy, per fortuna si levano ancoracritiche di chi non ha chiuso gli occhi di fronte al genocidio in atto alibere, indipendenti, coscienza critica di un paese, per non parlare del governo, che sembra aver smarrito, dimenticato, cancellato, la coscienza di sé, della propria storia, della genesi ..."Mentre i vostri bambini scartano i regali, mentre brindiamo all’arrivo del 2024, a Gaza piovono le bombe sui civili" ...(LaPresse) L'Aeronautica Militare israeliana ha annunciato di aver ucciso il capo dello staff operativo dell'area settentrionale della Striscia ...