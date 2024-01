Violenza nel Salento Minaccia una coppia con taglierino | denunciata clochard straniera

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora un episodio dinel. Nella scorsa notte, su segnalazione della Sala Operativa della Polizia di Lecce, una volante in servizio di controllo del territorio, è intervenuta su richiesta di un giovane originario di Brindisi che, insieme alla sua ragazza, era stato aggredito mentre passeggiava per le vie di Lecce, in zona Obelisco, quartiere frequentato dai giovani per la presenza di diversi locali notturni. Il ventiduenne ha riferito che, poco prima, si era avvicinata a loro una signora che, con fare minaccioso e brandendo un, gli aveva inveito contro in lingua francese, proferendo in italiano la sola frase “andate via”.nel, arriva la denuncia per ...