Violazione divieto di avvicinamento | arrestato dai Carabinieri a Castelvetere sul Calore

(Adnkronos) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 20 dicembre scorso, ha sanzionato la società Meta Platforms Ireland ... (periodicodaily)

Sanzione per violazione decreto dignità ad opera di Facebook e Instagram L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 20 ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 20 dicembre scorso, ha sanzionato la società Meta Platforms Ireland ... ()

ROMA- L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha recentemente emesso una Sanzione di 5,85 milioni di euro nei confronti della società Meta ... ()

(Adnkronos) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 20 dicembre scorso, ha sanzionato la società Meta Platforms Ireland ... (giornaledellumbria)

del Tribunale di Avellino, ritenuto responsabile di violazioni del "di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché danneggiamento ". È accaduto nella tarda serata di ieri ...deldi surcharge AGCM scrive che le tre società hanno applicato, in modo illegittimo, una 'commissione' a carico del consumatore al termine della procedura di acquisto. Take it ...Il “Daspo Willy” prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni tragicamente pestato a morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, nel Lazio. Questa misura è stata ...Castelvetere sul Calore - I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno arrestato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento irrogatagli ...