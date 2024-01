Vinicius crede negli esports | è un nuovo investitore dei Loud

Appena 24 anni, come tanti della sua etàè anche un appassionato di ...Ci, lavora, si impegna. Si è fatto le ossa per 20 anni alla Lazio, me lo ricordo nelle ... Tanto rispetto per, Haaland, Bellingham, ma il parigino è di un altro pianeta '. GLI EUROPEI - '...Il calciatore del Real Madrid è diventato co-proprietario di una delle più importanti organizzazioni brasiliane ...(ANSA) - MILANO, 01 GEN - "Vogliamo vincere l'Europa League. Ibra l'ha vinta, ci trasmetterà l'esperienza per poterla vincere. Il Milan non l'ha mai conquistata. Con tutti i miei compagni sappiamo di ...