VIDEO – Mazzocchi | esordio col botto al Napoli | selfie e autografi tra i tifosi

(Di giovedì 4 gennaio 2024)trionfale del nuovo terzino azzurro, Pasquale, ale calore deia Castel Volturno. Pasquale, ex terzino della Salernitana, ha calcato oggi per la prima volta il campo di allenamento dela Castel Volturno, regalando emozioni forti ai numerosipresenti. L’entusiasmo intorno al nuovo acquisto partenopeo è stato palpabile fin dal suo primo allenamento. Il giocatore, fresco di trasferimento, ha mostrato subito la sua disponibilità a entrare in contatto con i sostenitori, dimostrando un approccio aperto e amichevole. A fine seduta, il centro sportivo si è trasformato in un palcoscenico di emozioni, con iin attesa di cogliere un momento di ...

... Pasquale. Che all'uscita dall'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno ha ... Clicca su play per guardare ildi Sportitalia: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Pasqualeè arrivato a Castel Volturno! Il neo acquisto del Napoli, ancora da ufficializzare, è ... Clicca su play per guardare ildel suo arrivo girato da Manuel Parlato per SportItalia : ...Pasquale Mazzocchi sta vivendo il suo primo giorno da calciatore del Napoli, sebbene non sia ancora arrivata l'ufficialità del suo acquisto ...CASTEL VOLTURNO (CE) - Selfie ed autografi per Pasquale Mazzocchi, nuovo terzino del Napoli in attesa dell'ufficialità, all’uscita da Castel Volturno dopo il primo allenamento con gli azzurri. Ecco il ...