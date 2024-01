Vicino alla Stazione Termini si ‘nasconde’ uno dei chiostri più grandi d’Italia | varcata la soglia vivrai un’emozione unica

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma è ricca di, tra questi ce n’è uno che si estende per circa 10 000 metri e si trova. Non solo è considerato uno dei piùin Italia ma di una bellezza senza tempo, ricco di storia. Ecco di quale stiamo parlando.: nome, storia e curiosità Il Chiostrosu cui vogliamo soffermare la nostra attenzione è quello delle Terme di Diocleziano che fu disegnato nel 1565 da Michelangelo. L’inizio dei lavori, tuttavia, avvenne un anno dopo la morte dell’artista ed il termine nel 1676. Il completamento dell’opera fu lungo a causa ...

Due esplosioni sono state avvertite a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, mentre erano in corso le celebrazioni per il quarto anniversario ... (internazionale)

Leggi Anche Presepi: viaggio in sei tappe tra i più particolari, dall'acquasabbia Falò ... Il pignarûl grantai ruderi del castello di Coia di Tarcento è il più famoso dei pignar&...Il Nyt afferma inoltre che, sebbene l'intelligence iraniana non indichi un coinvolgimento israeliano nella strage di ieritomba del generale Soleimani, i leader di Teheran hanno deciso ...E secondo analisti consultati dal New York Times, nonostante la retorica e le accuse ai "sionisti", anche la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, sta cercando di evitare che l'attentato ...Alcuni farmaci di questa categoria hanno concluso anche l'ultima fase di sperimentazione per diversi tipi di linfoma e mieloma. Lo scopo è la guarigione definitiva ...