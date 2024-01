Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)DEL 4 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI TOR CERVARA, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; CIRCONE CHE INVECE SI VA INTENSIFICANDO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A1 FIRENZE-DALLE 22.00 DI STASERA E FINO ALLE 6.00 DI DOMANI 5 GENNAIO ...