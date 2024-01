Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)DEL 4 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI TOR CERVARA STA PROVOCANDO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO IN DIREZIONE DI POMEZIA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA A CURA DI ASTRAL, FINO AL 3 FEBBRAIO SARA’ CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA IL BIVIO PER VIA APPIA NUOVA E IL BIVIO PER VIA VASCARELLE: ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO; SEMPRE PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, SULLA REGIONALE 314 LICINESE IN ...