Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)DELDEL 4 GENNAIO11:20 VALERIA VERNNI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FIRENZEE’ UN INCIDENTE LE CAUSA DELLE CODE IN ENTRATA E IN USCITA AL CASELLO DI ORTE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E VILLA ADRIANA NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA VIA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI TRA FINOCCHIO E RACCORDO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN ESTERN APER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLA CASILINA DIREZIONE BORGHESIANA SI STA IN CODA SU VIA PONTINA ALTEZZA SPINACETO DIREZIONEPER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI DEI CASTELLI RESTERA’ CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO CON VIA APPIA NUOVA E LO ...