Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)DELDEL 4 GENNAIO10:20 VALERIA VERNNI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER LAVORI SI STA IN CODA SU VIA SALARIA ALTEZZA SETTEBAGNI, PRESTARE ATTENZIONE AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A FRASCATI CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA 24 MAGGIO TRA VIA FAUSTO CECCONI E VIA UMBERTO PAVONI NEI DUE SENSI DI MARCIA AFROSINONE INCOLONNAMENTI SULLA MONTI LEPINI TRA LO SVINCOLO DELLAN NAPOLI E VIA ARAMNDO FABI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO INFINE RICORDIAMO CHE QUESTO SABATO E DOMENICA SARA’ ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO SULLA RETE AUTOSTRADALE IN FASCIA ORARIA 9 – 22 DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...