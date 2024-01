Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2024 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)DELDEL 4 GENNAIO8:30 VALERIA VERNNI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA DIE LAGHI TRA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI MENTRE PER LAVORI SI STA IN CODA SUL LUNGOMARE DELLE SIRENE , PRESTARE ATTENZIONE AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA IL TRASPORTO FERROVIARIO NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI SULLA LINEA-CIVITAVECCHIA/MONTALTO DI CASTRO SI EFFETTUERANNO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTANTO, I TRENI SUBISCONO MODIFICHE DI ORARIO INFINE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRIDENTE OGGI IN ...