“Vi ammazzo Vi brucio tutti” | le minacce choc di un pontino a moglie e figli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Terribilidi morte rivolte allaed ai; questo il motivo per cui è stato allontanamento dalla abitazione familiare e gli è stato fatto divieto di avvicinamento alle parti offese. Destinatario del provvedimento un 58enne di Terracina; durante una discussione in famiglia avrebbe usato toni pesantissimi nei confronti dei propri congiunti. Questo almeno quanto raccontato dallache ha presentato denuncia contro l’uomo, che da poco tempo aveva finito di scontare una pena in carcere. “Sono stato in carcere e conosco persone… Vi faccio ammazzare…. vi dò fuoco con l’alcol, vi”. Queste le frasi riportate dalla donna e che l’hanno spinta a presentare denuncia. Gli accertamenti delle forze dell’ordine, poi, hanno indotto ...