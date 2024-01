Verstappen | ' Fossi un team principal | prenderei Norris e Piastri'

se non ci fosse Max In un'intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport , parlando dei colleghi Maxha risposto così alla domanda su chi potrebbe essere il compagno di squadra più scomodo: ......Lewis non si presentò alla cerimonia a pochi giorni dallo "Screwjob di Abu Dhabi" quando... Ha erroneamente pensato cheio il funzionario della FIA incaricato di ritirare il premio". ...L'olandese della Red Bull, parlando dei colleghi, ha indicato nella coppia dei piloti McLaren quella che metterebbe su una sua vettura nel caso fosse un team principal, ma questo solo se non ci fosse.Il nuovo Mondiale di Formula 1 ancora deve iniziare e spuntano già alcune frasi che fanno discutere, come quelle di Max Verstappen ...