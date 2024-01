Verstappen | “F1 attuale un circo con cose strane | mi sento perso”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il tre campione del mondo Maxha rilasciato un’intervista alla rivista tedesca “Auto, motor und sport”, in cui si è scagliato contro la Formula 1, definendola “uncon regoledove si sente“. Pur ammettendo di comprendere i motivi commerciali alla base di certe scelte, l’olandese non nasconde la sua perplessità su determinati format introdotti di recente, dalla gara sprint all’obbligo di usare tre tipi diversi di pneumatici nelle relative qualifiche, e poi ribadisce: “Per me ci sono troppe gare e sicuramente ne vorrei meno, ma non siamo noi a decidere e nemmeno la Fia. Ma io sostengo sempre: meno gare, più qualità. E le squadre? Solo se sono di buona qualità e non si limitano a riempire il campo“.continua poi con le sue critiche alla gara sprint: “Vista da puro ...

