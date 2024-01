Verso la nazionalizzazione dell’IA? Sforzi e sfide dei Paesi nel mondo

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il 2023 verrà ricordato come l’anno in cui l’intelligenza artificiale, attrai chatbot come ChatGPT, ha fatto irruzione nella coscienza collettiva. Negli ultimi dodici mesi la consapevolezza di quanto sia progredita l’IA, specie quella generativa, ha dirottato miliardilo sviluppo di sistemi più complessi, ribaltato strategie e fortune di giganti tecnologici e attirato l’attenzione di politici e regolatori. L’impatto economico previsto di questa tecnologia, secondo una stima di PwC, potrebbe raggiungere i 15.700 miliardi di dollari a livello globale entro il 2030 – cifra comparabile al pil della Cina. Il 2024 potrebbe non essere da meno, e non solo per come verrà regolato il rapporto tra IA e società (obiettivo che la presidenza italiana del G7 ha fatto proprio): più diventa evidente il potenziale di questa tecnologia, più gli Stati guardano ...