Vela | al via domani in Argentina i Mondiali ILCA 6 | azzurre in lotta per la selezione olimpica

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La stagione 2024 dellaentra subito nel vivo con i Campionatidel singolo femminile6, in programma nelle acque di Mar del Plata (in) da venerdì 5 a mercoledì 10 gennaio. La rassegna iridata sarà valevole anche come evento globale di qualificazione a cinque cerchi, infatti assegnerà ben 7 quote non nominali per i Giochi di Parigi. L’Italia non sarà protagonista della corsa ai pass, avendo già ottenuto la cartaalla prima occasione utile durante iunificati di Den Haag 2023 grazie al nono posto di una sorprendente Carolina Albano. La triestina però non ha il posto assicurato per le regate di Marsiglia e dovrà giocarsi lacon alcune connazionali di alto ...