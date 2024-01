Vasco Rossi | sold out i sette live a San Siro dell’estate 2024

(Di giovedì 4 gennaio 2024)annuncia ilout per iconcerti previsti allo Stadio Sandi Milano per l’estateDopo le 6 come 6 volte del 2019,si appresta a battere sé stesso stabilendo un nuovo primato a San: 7 concerti, che si profilano essere i 7 super eventi di San. E grazie ai quali, saliranno a 36 le volte in cuiha “posseduto” lo stadio per un totale di oltre 2 milioni di spettatori solo a San. Attenzione, quindi, lo stadio Sanverrà occupato per quasi un mese, dal 7 al 20 giugno, dae dal suo popolo. Così come il San Nicola di Bari, sarà occupato per una residency di oltre una ...

(Adnkronos) – The post Vasco Rossi , il Komandante torna live – Ascolta il podcast appeared first on il Giornale dell'Umbria - il giornale on ... (giornaledellumbria)

...2004 Aerosmith " "Honkin' on bobo" ( leggi qui la recensione ) " uscito il 30 marzo 2004 Diana Krall " "The girl in the other room" ( leggi qui la recensione ) " uscito il 31 marzo 2004" ...Ovviamente con l'estate torna l'appuntamento con i live di, che va in scena sette volte a Milano (7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno) e quattro a Bari (25, 26, 29 e 30 giugno). Ultimo è ...I fan hanno bruciato tutti i biglietti in vendita e, in attesa dei concerti estivi, il rocker di Zocca prepara in sala studio le novità in arrivo ...I concerti il 25, 26, 29 e 30 giugno. Nessuno ha mai fatto quattro concerti nello stesso tour nello stadio barese ...