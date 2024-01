Vangelo di oggi 4 Gennaio 2024 | Gv 1 | 35-42 | Video commento

Gli incontri regolari che si tengonotra i patriarchi e i capi delle Chiese in Terra Santa ...che la divina provvidenza ci ha posti qui per essere testimoni del messaggio di speranza del. ...I lavori del convegno, spiega, "ruoteranno intorno a tre luoghi raccontati dal". Anzitutto,, la casa di Nazareth, "città nella quale Gesù ha vissuto un lungo tempo della sua vita, ...“Vogliamo ricreare in questi tre giorni il clima della casa che abbiamo messo a tema di questo convegno”.Se la missione è grazia che impegna tutta la Chiesa, i fedeli laici contribuiscono in modo vitale a realizzarla in tutti gli ambienti e nelle situazioni più ordinarie di ogni giorno. Sono loro sopratt ...