Valle telesina | minacce nei confronti dell’ex moglie | allontanamento per un 51enne

Tempo di lettura: 4 minutiIn V alle Telesina si cercano attori educanti per il sostegno ai minori e alle famiglie nell’ambito del Progetto COMe ON! ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 4 minutiIn V alle Telesina si cercano attori educanti per il sostegno ai minori e alle famiglie nell’ambito del Progetto COMe ON! ... (anteprima24)

Comunicato Stampa – Cooperativa Social e Social Lab76 Progetto COMe ON! – Comunità in movimento – È partita nei giorni scorsi la campagna di ... (fremondoweb)

Tempo di lettura: < 1 minutoIl cadavere di una donna di 50 anni è stato rinvenuto questa mattina, attorno alle 6, in un appartamento in via ... (anteprima24)

...regni la pace' è l'emozionante appuntamento in musica che andrà a dare il benvenuto a un anno particolarmente importante per l'intera comunità guardiese e per il circondario tutto in. ......e facendo una breve cronistoria sulla realizzazione della Fondovalle Isclero ribadendo l'importanza e la pericolosità di una strada realizzata e pensata negli anni ottanta per unire la...Comunicato Stampa – Proloco Casali di Faicchio APS La notte dell’Epifania si avvicina e con essa arriva uno degli eventi più attesi dell’anno: l’arrivo della Befana! Ancora una volta, il cielo sarà so ...Tragedia a Solopaca: una donna, già nota alle forze dell'ordine in quanto sottoposta ad obbligo di dimora, è stata trovata morta ...