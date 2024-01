Valle d' Aosta | Marco Cappato ricoverato per un' ischemia il 31 dicembre | l' ex europarlamentare è stato dimesso

poche , concise e anche deluse le parole di Marta Bassino , che in una giornata splendida per lo sci alpino italiano si ritrova senza punti e ... (oasport)

oggi , mercoledì 3 gennaio, si dà il via ai Saldi e si parte dalla Valle d’Aosta. Il 5 in tutte le altre regioni – tranne per l’Alto Adige dove per ... ()

La7.it - Marco Cappato ricoverato in ospedale in Val d'. L'attivista 52enne si trovava nella regione alpina quando si è sentito male. Subito soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso del ...Portato in ospedale con l'ambulanza nei giorni scorsi. Ora è in miglioramentoMarco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, nei giorni scorsi è stato ricoverato all’ospedale Parini di Aosta a seguito di un malore. L’attivista 52enne si trovava nella regione alpina q ...Marco Cappato ricoverato in ospedale in Val d'Aosta. L'attivista 52enne si trovava nella regione alpina quando si è sentito male. Subito soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio ...