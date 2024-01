Vaf | Del Debbio toglie il freno sui guru dei social | boato in studio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'ultima puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Mario Giordano, è iniziata con un approfondimento sui cosiddetti "dei", su tutti coloro che, cioè, danno in pasto ai follower una vita da sogno. "Basta far credere che sia alla portata di tutti", commenta nel servizio l'inviata. "I nuoviusano iper accalappiare nuovi clienti. Peccato che siano solo venditori di fuffa", aggiunge. Su questi "imbroglioni che speculano sugli italiani in crisi" è stato interrogato Paolo Del, che, senza girarci intorno, ha detto: "Deicosa vuoi che dica? Primo: che vadano a fare in..., tutti". "Un complessivo vaff...a tutti i", ha continuato il celebre ...