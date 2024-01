“Vaccino Covid può portare alla progressione | recidiva e o metastasi del cancro” | lo studio su CUREUS -PDF

...le vaccinazionisono ferme, dato di 20 giorni fa, a quota 6mila e il 'consiglio è quello di vaccinarsi, in particolare alle persone over 60 e alle categorie fragili', mentre le dosi di...Il Tar dell'Emilia - Romagna ha respinto il ricorso del militare, secondo il quale l'obbligo vaccinale costituiva 'un'ingerenza impropria nella vita ...RIETI - Open day vaccinale contro il Covid anche a Rieti, sabato 6 e domenica 7 gennaio, a cura della Regiona Lazio. Tutte le persone dai 18 anni in su ...L’ultimo caso di morte a causa della meningite fulminante riguarda un 27enne che era in vacanza in Toscana per Natale: come funziona il vaccino per proteggersi ...